Cybersecurity, partnership DeepInspect-Nozomi Networks su protezione infrastrutture critiche industriali

(Teleborsa) -, spinoff del gruppo italiano NSR, e, leader mondiale nella cybersecurity OT e IoT, hanno annunciato una. Le società offrono una soluzione congiunta che combina la soluzione DeepInspect, la prima sul mercato in grado di operare in ambiente OT e wireless IoT e identificare le vulnerabilità prima che un avversario possa sfruttarle, con le funzionalità di rilevamento, protezione e monitoraggio continuo offerte dal sistema Nozomi Networks.Con questo accordo le società sviluppano unaattualmente unica sul mercato. Si tratta della prima soluzione di rilevamento operante su entrambi i livelli OT ed IoT sia cablati che in ambiente wireless, che è notoriamente il meno presidiato, e che oggi arricchisce la capacità didelle minacce con le prerogative di rilevamento e monitoraggio continuo del software Nozomi Networks.100% made in Italy, e ispirata a background di tipo militare, DeepInspect ha le potenzialità per segnare una nuova frontiera nella sicurezza delle infrastrutture critiche e dei processi industriali 4.0, aprendo una “in un Paese come il nostro che ad oggi dipende sostanzialmente dall’estero. Secondo il Rapporto Gartner “Predicts 2022: Cyber-Physical Systems Security — Critical Infrastructure in Focus" sono attese al 2025 violazioni della sicurezza per il 30% delle infrastrutture critiche.“L'obiettivo della nostra soluzione è stato quello di voler colmare una lacuna nel mercato e di voler semplificare al massimo un ambito complesso come quello della sicurezza informatica, dando vita ad un sistema agile(basti pensare che il dispositivo principale può stare nel palmo di una mano) ma sufficientemente articolato e completo da garantire il massimo della protezione, in particolare quella delle infrastrutture critiche energia e gas, cosi attenzionate al momento, e dell’industria 4.0 in generale. - commenta, Fondatore e CEO di DeepInspect – Sono onorato che un gigante del settore come Nozomi Networks si sia accorto delle potenzialità di questa soluzione ed abbia scelto di stare al nostro fianco. Un risultato che non sarebbe stato possibile se per primo un gruppo prestigioso e con trenta anni di esperienza alle spalle come NSR non avesse creduto in noi dall’inizio, aiutandoci a portare alla luce la nostra idea di impresa.”“Siamo molto felici di collaborare con DeepInspect. – ha dichiarato, Director of BD & Partner Technologies di Nozomi Networks - La soluzione ci permette di estendere le nostre potenzialità. L’integrazione delle due soluzioni ci permette di arricchire la nostra offerta e la qualità dei risultati. Nel futuro continueremo a lavorare per migliorare sempre di più l’integrazione e vediamo all’orizzonte già delle nuove funzionalità”.