Da Reddito di cittadinanza a pensioni, Salvini "anticipa" la mosse

(Teleborsa) -Non fai la manovra di bilancio quinquennale che esaurisce gli impegni elettorali però metti dei punti fermi come l'innalzamento della soglia dellapiuttosto che lo stop allna rinnovata pace fiscale o tregua fiscale, e una revisione dovuta e obbligatoria del reddito di cittadinanza sarà assolutamente compresa.. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasportall'evento de Il Messaggero, Molto futuro.''Mettere fuorilegge dal 2035 le auto a combustione interna benzina e diesel non aiuta la transizione ma un suicidio economico e geopolitico'' ''Se per noi transizione vuol dire castrarci e distruggere intere filiere produttive italiani non stai facendo la transizione ecologica,E quindi occorre tempo. Se tutti comprassero l'auto elettrica a Roma, ma dove la ricarichi? Io ce l'ho con la mia compagna e mi tocca lasciarla lì per dieci giorni perchèIl Ministro è tornato anche a parlare del''Le stime sui posti di lavoro, perchè il piano finanziario del Ponte sullo Stretto è del 2000 e va aggiornato al 2022, in pianta stabile è più vicino ai- ha aggiunto - che in un anno e mezzo ile chiederò che il corridoioci è già costata mezzo miliardo di euro. Non è il Ponte che risolve da solo, per un calabrese forse è più importante completare la 106 ionica o l'Alta Velocità in Sicilia tra Palermo-Catania e Messina"Sul nuovo"La volontà è di portarlo in consiglio dei ministr"L'obiettivo - ha detto - è un codice appalti più breve, conciso e nell'ottica che quello che non è proibito si puòfare. Lo dobbiamo portare al Cdm prima dell'Immacolata. Stamattina c'è un incontro a Chigi". Per Salvini l'ottica è quella di