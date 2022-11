Dl Aiuti quater: sparisce norma su innalzamento tetto al contante

(Teleborsa) -, approvato dal Consiglio dei Ministri una settimana fa, una delle norme più controverse e dibattute del decreto:da 1.000 a 5.000 euro dal 1° gennaio 2023.Una norma che ilaveva annunciato personalmente nella conferenza stampa seguita al CdM, spiegando "abbiamo scelto di alzare il tetto del contante a 5.000 euro; l'avevamo nel programma e".La norma però èdel decreto Aiuti quater, vicino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, perchéa quanto pare ilche giustificano l'inserimento della norma in un decreto dle governo.. "Nessun problema: dal 1 gennaio 2023 il tetto per l'uso del contante salirà a 5mila euro. La norma sarà inserita nella Legge di Bilancio", afferma il Carroccio.