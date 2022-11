Gas, apertura in calo: ad Amsterdam le quotazioni scendono a 104 euro al megawattora

(Teleborsa) - Apertura in netto calo per il. Adle quotazioni scendono a(-8,2%) dopo il tonfo registrato ieri in chiusura (-14,06%) quando ha chiuso a 106,65 euro al MWh nel future di dicembre.Continuano quindi a farsi sentire sulle quotazioni le indiscrezioni di stampa su undell'Unione europea che scatterebbe in caso di aumenti straordinari. La proposta delladovrebbe essere presentare alla prossima riunione dei ministri dell'Energia, in calendario la prossima settimana.