Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, dopo la lettura sopra le attese delle vendite al dettaglio. Dati macroeconomici forti rafforzano infatti le attese per un continuo inasprimento della politica monetaria da parte della Banca centrale statunitense.Tra gli indici statunitensi, ilaccusa una discesa dello 0,12%; perde terreno anche l'che si ferma a 3.958 punti, ritracciando dello 0,83%.In rosso il(-1,45%); dimesso l'(-0,18%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,72%),(+1,65%),(+0,96%) e(+0,89%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,33%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,84%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,06%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,89%.Al top tra i, si posizionano(+1,75%),(+1,38%),(+1,07%) e(+1,07%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,44%.Lettera su, che registra un importante calo dell'8,01%.Scende, con un ribasso del 7,21%.Crolla, con una flessione del 7,07%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: PhillyFed (atteso -6,2 punti; preced. -8,7 punti)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,51 Mln unità; preced. 1,56 Mln unità)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,41 Mln unità; preced. 1,44 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,38 Mln unità; preced. 4,71 Mln unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,4%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -1,5%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%).