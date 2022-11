Moderate perdite a Tokyo. Debole il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Finale in frazionale ribasso per la borsa di, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche, sulla scia della chiusura debole a Wall Street dopo che, la lettura sopra le attese delle vendite al dettaglio americane, ha rafforzato le aspettative di un continuo inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve.L'indice giapponeseha lasciato sul parterre lo 0,35%; sulla stessa linea, vendite diffuse su, che continua la giornata allo 0,83%.In forte calo(-2,07%); come pure, negativo(-1,25%).Consolida i livelli della vigilia(-0,19%); sulla stessa linea, sulla parità(+0,16%).La giornata del 16 novembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,05%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,54%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,07%.Il rendimento dell'tratta 0,24%, mentre il rendimento delè pari 2,82%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Bilancia commerciale (atteso -1.610 Mld ¥; preced. -2.094,3 Mld ¥)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 50,7 punti)02:30: PMI manifatturiero (preced. 50,7 punti).