Stellantis accelera su guida autonoma, acquista aiMotive

Stellantis

(Teleborsa) -e aiMotive, azienda leader nello sviluppo di soluzioni avanzate per l’intelligenza artificiale e di software per la guida autonoma, hanno annunciato oggi un nuovo accordo per l’acquisizione di aiMotive da parte di Stellantis.Questa acquisizione - spiega una nota - migliora la tecnologia core per la guida autonoma e l’intelligenza artificiale di Stellantis, amplia il suo bacino di talenti a livello globale e potenzia lo sviluppo a medio termine della nuova piattaforma STLA AutoDrive."L'acquisizione dell’eccellente tecnologia per la guida autonoma e l’intelligenza artificiale di aiMotive segna un”, ha affermato. “Lo spirito della startup e l’autorevole competenza di aiMotive daranno slancio per raggiungere gli obiettivi del nostro piano Dare Forward 2030”., nel settore dell’intelligenza artificiale e della guida autonoma: aiDrive: stack con software integrato per la guida autonoma; aiData: operazioni basate su intelligenza artificiale e data tooling; aiWare: competenza e proprietà intellettuale per i microchip in silicio; aiSim: simulazione software per lo sviluppo della guida autonoma.(STLA Brain, STLA SmartCockpit, STLA AutoDrive), che a partire dal 2024 saranno implementate in scala nelle quattro nuove piattaforme dei veicoli (STLA Small, STLA Medium, STLA Large, STLA Frame). La società prevede che la strategia software generi circa 20 miliardi di euro di ricavi annui incrementali entro la fine del decennio, nell’ambito dell’audace piano strategico Dare Forward 2030, supportato da un investimento di 30 miliardi nell’elettrificazione e nel software., Ungheria, mentre gli uffici sono situati in Germania, Stati Uniti, Giappone, con oltre 200 dipendenti altamente specializzati in tutto il mondo, tra cui ingegneri con competenza sull’intelligenza artificiale avanzata e sulla guida autonoma.e la sua cultura di startup. Il fondatore László Kishonti rimarrà CEO di aiMotive. Continuerà a vendere ad altri partner i prodotti presenti nelle tre gamme tecnologiche, inclusi aiData, aiSim e aiWare.e per preservare la sua logica di startup impegnata in soluzioni di innovazione rapida. Il team di aiMotive collaborerà fianco a fianco con i team Stellantis sulla guida autonoma e sull’intelligenza artificiale.Ilè soggetto alle abituali condizioni di chiusura, incluso il soddisfacimento dei requisiti antitrust.