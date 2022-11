Ucraina, nuovi attacchi russi sulle città. Usa: vittoria di Kiev poco probabile

(Teleborsa) - Sono andati avanti durante la notte scorsa glisu vari fronti della guerra in. Nuovi raid e bombardamenti russi hanno colpito infatti colpito la capitale ma anche altre città del Paese. Il primo ministro ucraino Denys Shmihal ha riferito di attacchi contro gli impianti di produzione di gas in Ucraina e un impianto per la produzione di attrezzature e tecnologie missilistiche e spaziali per scopi di difesa, mentre aun missile russo ha colpito una un'infrastruttura dove il governatore della regione, Maksym Marchenko, ha avvertito della minaccia di un "massiccio attacco missilistico sull'intero territorio dell'Ucraina".Dalla parte opposta,, membro dell'amministrazione filorussa nell'oblast di, ha dichiarato che due persone sono state uccise e sette ferite da un bombardamento delle forze ucraine su un villaggio nel nord della regione, vicino alla linea del fronte. Rogov, citato dalle agenzie russe, ha aggiunto che gli ucraini hanno bombardato durante la notte i villaggi di Vasilyevka, Novobogdanivka e appunto Mikhailovka, dove si registrano le vittime, sottolineando che anche una scuola è stata colpita.Insono state segnalate esplosioni nella città occupata di. Secondo media locali, è stato colpito un aeroporto russo. Ukrinform ha dichiarato che le esplosioni sono state udite nella tarda serata di ieri, citando i canali Telegram locali.A Washington nel frattempo si affievoliscono le speranze di unadi. "La probabilità di una vittoria militare ucraina, ovvero che i russi siano cacciati da tutta l'Ucraina, inclusa la Crimea, non è alta", ha dichiarato il capo di Stato maggiore statunitense,, in una conferenza stampa al Pentagono. "Forse è possibile una soluzione politica", ha aggiunto.