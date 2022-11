Antitrust sanziona Enel e partner commerciali per pratiche commerciali ingannevoli

(Teleborsa) -ha imposto unadi euro a(per 3,5 milioni di euro): Conseed e Seed (in solido per 1 milione di euro), Zetagroup (per 280mila euro), New Working, Run e Sofir (per 100mila euro). La motivazione è l'uso diIl procedimento è stato avviato dall'Authority a seguito delledi consumatori e di associazioni di consumatori, che hanno evidenziato l’ingannevolezza di undiffuso da una sedicente segreteria telefonica di Enel e da operatori di call center, riguardante la. Tale termine, attualmente previsto al, era indicato dagli operatori come imminente o, comunque, di gran lunga anticipato rispetto alla data di cessazione effettiva. In alcuni casi ildal mercato tutelato a quello libero dell’energia è statoL’informazione ingannevole aveva lo scopo di indurre i consumatori a sottoscrivere un contratto sul mercato libero dell’energia con Enel.Secondo l’Autorità, inoltre, laa causa delleche diffondevano il messaggio preregistrato.L’istruttoria ha evidenziato che ledi vendita avvalendosi di sub agenzie e di singoli agenti - non autorizzati da Enel - che disponevano indebitamente di liste di clienti appartenenti al mercato tutelato e che utilizzavano una segreteria telefonica automatizzata per promuovere le offerte commerciali di Enel.Per quanto riguarda, l’Autorità ha accertato la sua rsulle modalità con cui le agenzie partner, le subagenzie e gli agenti ad esse collegati contattavano la clientela e acquisivano nuovi contratti sul mercato libero dell’energia, mediante comportamenti ingannevoli e aggressivi.