Applied Materials, outlook positivo nonostante nuove norme su esportazioni USA

Applied Materials

(Teleborsa) -, società statunitense che fornisce apparecchiature, servizi e software per la produzione di chip, ha generatoper 6,75 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2022 (che è terminato il 30 ottobre 2022), in aumento del 10% su base annua. La società ha ottenuto undel 45,9%, undi 1,99 miliardi di dollari o il 29,5% delle vendite nette. L'(EPS) trimestrale è stato di 1,85 dollari e l'ha raggiunto il record di 2,03 dollari, rispettivamente in calo del 2% e aumento del 5% su base annua. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 1,73 dollari su ricavi per 6,45 miliardi di dollari.Lehanno segnato il record di 25,79 miliardi di dollari, in aumento del 12% su base annua. La società ha registrato un margine lordo del 46,5%, undi 7,79 miliardi di dollari o il 30,2% delle vendite nette. Record anche per l'(7,44 dollari) e l'(7,70 dollari), rispettivamente in aumento del 16% e del 13% su base annua."Applied Materials ha chiuso l'anno fiscale con risultati record, e rimaniamo concentrati sull'attenuazione deie sul fare tutto il possibile per soddisfare la- ha affermato il- Sebbene stiamo rallentando il tasso di crescita della spesa nel breve termine tra sfide geopolitiche e macroeconomiche, stiamo effettuando investimenti strategici per vincere le principali inflessioni tecnologiche che consentiranno ad Applied di superare il mercato dei semiconduttori".Nel, Applied Materials prevede che le vendite nette saranno di circa 6,7 miliardi di dollari, più o meno 400 milioni di dollari, il che include l'impatto previsto dellerecentemente annunciate e le continue sfide della catena di approvvigionamento. L'EPS rettificato dovrebbe essere compreso tra 1,75 e 2,11 dollari. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano indicazioni per un utile per azione di 1,83 dollari su ricavi per 6,45 miliardi di dollari.