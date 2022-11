Brennero a rischio paralisi, Conftrasporto: "Subito incontro Ue fra Italia, Austria e Germania"

(Teleborsa) - Brennero a rischio paralisi:chiede un incontro urgente a livello comunitario, che veda coinvolte l'Italia, la Germania e l'Austria. "Bisogna affrontare una situazione insostenibile da molti anni, cui si aggiunge il rischio ingorgo lungo la direttrice del Brennero già dalle prossime settimane, con l'inizio dei lavori di ristrutturazione del ponte Lueg, sul versante tirolese dell'autostrada", sottolinea il, che guida anche la Federazione degli Autotrasportatori Italiani (FAI)."Mentre i precedenti governi per 11 anni, nonostante sollecitati, si sono limitati a incontri e parole senza risolvere il problema, oggi vediamo un interesse determinante da parte del nuovo esecutivo – prosegue–. Lo sollecitiamo ad andare avanti: Conftrasporto è al suo fianco, ma bisogna agire in fretta proponendo un incontro che veda protagonisti i governi dei tre Paesi europei perché a breve ‘quel' corridoio rischia l'ostruzione, e l'Italia perderebbe una via d'uscita per le proprie merci, che rappresentano circa un terzo del proprio sistema produttivo.Conftrasporto da anni si batte perché si arrivi a una soluzione del problema delle limitazioni del traffico al Brennero decise unilateralmente dall'Austria a danno dell'Italia, ci siamo spinti fino alla denuncia per omissione di atti d'ufficio nei confronti di Ursula Von Der Leyen. Sosteniamo l'iniziativa determinata del ministro Salvini, ma – conclude il presidente di Conftrasporto – non limitiamoci solo alle parole".