Mega programmazione Ryanair in Italia per l'estate 2023

Ryanair

(Teleborsa) - Sono 2.500 le rotte programmate daper la Summer 2023 in Italia. Dara Brady, director marketing, communications & digital del vettore irlandese, ha sottolineato l’ormai consolidata tendenza della clientela a prenotare con largo anticipo i voli prossimo anno, sia verso le capitali e città europee, sia verso le mete turistiche fino all’area mediterranea.Da Milano Bergamo, principale base Ryanair italiana e del sud-Europa, sono stati messi in vendita i voli per tre nuovi collegamenti: Fiume (Rijeka Airport), Brno in Repubblica Ceca e l’isola di Zante, nell’arcipelago delle isole Ionie.Le tre destinazioni saranno servite con frequenze bisettimanali.