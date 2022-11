Mercati asiatici poco mossi. Cina prova a superare politica zero-Covid

Euro contro la valuta nipponica

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con gli investitori che hanno digerito le nuoveda parte dei funzionari della Federal Reserve statunitense (che hanno segnalato ulteriori avvertimenti sui rialzi dei tassi di interesse) e valutato, dove i casi di coronavirus sono in aumento ma le autorità sembrano meno restrittive rispetto al passato.Le autorità sanitarie cinesi hanno affermato che il paese prevede dicontro il Covid-19 e hanno anche evidenziato la necessità die aumentare il numero di posti letto nelle unità di terapia intensiva."I messaggi aggiungono convinzione alla nostra opinione secondo cui la massima leadership, ma la preparazione medica rimane un collo di bottiglia a breve termine", hanno affermato in una nota gli analisti di Goldman Sachs.Intanto, il presidente cineseha dichiarato che la Cina prenderà in considerazione l'idea di ospitare ilper la cooperazione internazionale l'anno prossimo, che sarebbe la prima edizione dell'evento dall'inizio della pandemia.Funzionari giapponesi hanno comunicato che une aveva una portata sufficiente per raggiungere la terraferma degli Stati Uniti. "Questo lancio è una sfacciata violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e aumenta inutilmente le tensioni e rischia di destabilizzare la situazione della sicurezza nella regione", ha affermato un portavoce del Consiglio di sicurezza degli Stati Uniti.Sul fronte macroeconomico, ha raggiunto il livello più alto in 40 anni a ottobre.Il listino diarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,11%, così come chiude la giornata senza particolari scossoni l'(-0,13%). Più negativa(-0,58%).Negativo(-0,39%); poco sopra la parità. Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,37%; senza direzione(+0,06%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,02%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,06%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,07%.Il rendimento dell'tratta 0,25%, mentre il rendimento delè pari 2,82%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 50,7 punti).