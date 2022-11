algoWatt, nuovo accordo triennale con multinazionale europea

algoWatt

(Teleborsa) -, GreenTech Solutions Company quotata su Euronext Milan, ha, leader nei settori strategici dell'elettrificazione, automazione e digitalizzazione, per la fornitura di servizi professionali per la progettazione e sviluppo software per i sistemi di telecontrollo della distribuzione elettrica. Le due realtà, che già collaboravano,dell'accordo.L'accordo quadroe prevede l'della rete di distribuzione elettrica; i servizi erogati potranno riguardare attività di progettazione e sviluppo software, consulenza professionale e attività di assistenza e manutenzione per la gestione dei sistemi hardware e software oggetto dell'accordo.