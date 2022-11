Biometria per i passeggeri internazionali Emirates in arrivo a Dubai

(Teleborsa) - Dal 2023 i passeggeri internazionali in arrivo a Dubai con volipotranno utilizzare la tecnologia biometrica per semplificare le procedure di riconoscimento.Grazie all, al momento dello sbarco al Terminal 3 dell’aeroporto di Dubai, potranno usufruirne sia i viaggiatori che arriva a Dubai, sia quelli in transito sui voli in coincidenza.Il servizio è stato riservato finora ai residenti negli Emirati Arabi Uniti.Per effettuare le procedure con i dati biometrici occorre aver dato il consenso alla compagnia aerea Emirates.