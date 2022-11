DHH, crescita a doppia cifra dei ricavi nei primi 9 mesi

DHH

(Teleborsa) -gruppo tecnologico che fornisce l'infrastruttura internet per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS (software-as-a-service) a circa 120.000 clienti in tutto il Sud Est Europa, ha chiuso il terzo trimestre con ricavi in aumento del 69% a 7,95 milioni di euro.Nei primi nove mesi i ricavi sono stati pari a circa 20 milioni di euro, in aumento del 40% rispetto ai 14,27 milioni ottenuti nei primi nove mesi dello scorso anno.La forte crescita dei ricavi nei primi nove mesi dell’anno - spiega la società in una nota - è un mix di differenti fattori: una buona crescita organica di gruppo. Seeweb, il cloud provider italiano responsabile di circa il 50% del fatturato, è cresciuto organicamente del 14%. Inoltre, DHH è cresciuta organicamente del 14% in Croazia, del 9% in Slovenia, del 7% in Serbia;l’inclusione nel gruppo da inizio anno di Evolink, il cloud computing e internet service provider b2b acquisito alla fine del 2021; l’inclusione nel gruppo da luglio di Connesi, l’internet service provider b2b. Il contributo di Connesi ai risultati del gruppo ha fortemente accelerato la crescita nel terzo 2022.In questo trimestre è stato introdotto il nuovo segmento Internet Access, legato al nuovo business del gruppo sviluppato da Connesi ed Evolink, che vendono connettività internet a clienti b2b in Italia e Bulgaria. I ricavi ricorrenti (riferiti ai segmenti IaaS, PaaS, SaaS, Internet Access e Datacenter & Networking) sono pari al 95% dei ricavi totali nei primi nove mesi dell’anno