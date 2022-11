Il comparto immobiliare italiano mostra segnali di resistenza (+0,57%), notevole balzo in avanti per Restart

indice delle società immobiliari in Italia

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE Italia Real Estate REITs

indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

Restart

Next Re

IGD

(Teleborsa) - L'mostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte condizionano l'Ilha aperto a 9.782,3, in crescita dello 0,57% rispetto a ieri, mentre l'mostra una leggera flessione dello 0,38% a 420.Tra ledi Piazza Affari, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,06%.Denaro su, che registra un rialzo del 3,16%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,61%.