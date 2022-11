Julius Baer, "sulla buona strada" per raggiungere obiettivi 2022

Julius Baer

(Teleborsa) - Il gestore di patrimoni svizzeroha comunicato di essere ", nonostante le difficili condizioni di mercato", grazie alla ripresa della raccolta netta e al miglioramento del margine lordo (capitalizzando su tassi di interesse più elevati).Il miglioramento della raccolta netta, iniziato verso la fine del primo semestre, si è rafforzato nei successivi quattro mesi, nonostante qualche ulteriore deleveraging della clientela. Ladi CHF 4,1 miliardi da fine giugno 2022 (3% annualizzato) ha più che compensato idi CHF 1,1 miliardi registrati nella prima metà del 2022, portando il risultato degli afflussi netti da inizio anno a 3 miliardi di franchi.Rispetto a fine anno 2021, glisono diminuiti di CHF 52 miliardi, pari all'11%, a CHF 429 miliardi il 31 ottobre 2022, in gran parte a causa del calo dei mercati azionari e obbligazionari globali (impatto di CHF 67 miliardi) e, in piccola parte (CHF 7 miliardi), dai minori disinvestimenti societari effettuati nell'anno in corso.Questo andamento è stato in parte compensato da un(CHF 19 miliardi), dovuto principalmente al rafforzamento del dollaro rispetto al franco svizzero da inizio anno, e dalla citata ripresa dei nuovi afflussi netti (CHF 3 miliardi).