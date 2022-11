Kolinpharma emette bond non convertibile

Kolinpharma

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di- PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha deliberato l’emissione, nel contesto di una più ampia operazione di finanziamento strutturata sotto forma di "basket bond", di un prestito obbligazionario non convertibile, non garantito e non subordinato., destinato alla sottoscrizione integrale da parte di un veicolo di cartolarizzazione che a sua volta si finanzierà mediante i proventi derivanti da titoli asset backed dal medesimo emessi.Attraverso questo strumento - spiega una nota - la società avrà l'opportunità di reperire risorse finanziarie con un orizzonte temporale a lungo termine per supportare investimenti e iniziative per la crescita della Società.