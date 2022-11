Mondiali Qatar 2022 al via con la cerimonia di apertura

(Teleborsa) - Ihanno formalmente preso il via con ladurata circa mezz'ora, e il primo fischio d'inizio del march esordiente, chiuso con un vantaggio dei sudamericani che hanno segnato due gol ai padroni di casa.La cerimonia di inaugurazione è stata curata da un italiano,, che ha una lunga esperienza in grandi eventi sportivi, come i Giochi Olimpici. Una cerimonia in notturna caratterizzata da luci e colori che è tenutapresso il, tipico a forma di tenda beduina, nella località di Al Khor, ad una cinquantina di chilometri dalla capitale Doha.Fra luci, danzatori e sbandieratori, inclusi quelli di Faenza, ildella cerimonia di apertura è stata. Protagonista l'attore americano, che ha fatto da voce narrante di un filmato tutto improntato sul rispetto reciproco e sul valore della diversità, assieme a, un giovane qatariota affetto da una malattia che lo ha privato degli arti inferiori.Temi cui si è ispirato nel suo discorso anche lo, che ha dichiarato "bello che i popoli celebrino le proprie diversità e ciò che li unisce", rimediando anche qualche fischio.In primo piano lehe si contenderanno il trofeo ed una carrellata delledel Mondiale di calcio, compresa "Ciao" die le colonne sonore più famose, fra cui quella di Ricky Martin die quella di Shakira di. E dopo questi grandi precedenti arriva la, un gutra, il classico copricapo arabo, diventato un personaggio con bocca ed occhi, sulle note dell', solista della band sudcoreana BTS.