Wall Street debole in settimana corta

(Teleborsa) - Prosegue contrastata la borsa di Wall Street con glimentre aspettano la pubblicazione dei, in arrivo questa settimana. Durante la riunione di ottobre la banca centrale americana ha alzato i tassi di interesse di 75 punti base, portandoli nella fascia tra il 3,75% e il 4%.Questa settimana si registreranno scambi festivi in vista della, il giorno del Ringraziamento. La borsa USA rimarrà chiusa per, poi, riaprire il giorno dopo con chiusura anticipata, alle 13, ora di New York.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un timido rialzo dello 0,11%, mentre, al contrario, si muove al ribasso l', che cede lo 0,22%. Negativo anche il(-0,77%); debole l'(-0,19%).del Dow Jones,(+5,71%),(+1,71%),(+1,26%) e(+1,25%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,37%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,37%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,21%.scende dell'1,88%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 222K unità)15:45: PMI composito (preced. 48,2 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 49,9 punti)15:45: PMI servizi (preced. 47,8 punti).