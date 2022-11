A2A alla XXXIX assemblea nazionale dell’ANCI

A2A

(Teleborsa) - Anche quest’annopartecipa all’dell’e porta il suo contributo al dibattito tra amministratori locali, rappresentanti del Governo e mondo dell’imprenditoria sulla centralità dei territori per lo sviluppo del nostro Paese. Per questo importante appuntamento A2A, che considera fondamentale il legame e il dialogo con le comunità in cui opera per creare valore condiviso, ha organizzato deicon l’obiettivo di favorire la riflessione sull’importanza dello sviluppo energetico, tecnologico e infrastrutturale delle realtà territoriali. I vari momenti prevedono la partecipazione delle amministrazioni locali.Nella giornata disarà infatti presentato lo studio “Verso l’autonomia energetica italiana” realizzato da A2A in collaborazione con The European House – Ambrosetti. In tarda mattinataporterà invece l’attenzione su “Lo sviluppo della mobilità elettrica nei contesti urbani”. La mattina del giorno successivo è previsto infine un approfondimento sul tema delle “Soluzioni tecnologiche per territori intelligenti” promosso da. I workshop avranno luogo presso l’area dedicata alla Life Company all’interno del padiglione B del complesso fieristico.