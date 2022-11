Enel, De Paoli: investimenti concentrati in meno paesi, aumenterà capacità rinnovabile

Enel

(Teleborsa) - "Glidi Enel nel 2023-2025 saranno pari a circa 37 miliardi di euro, principalmente concentrati in sei paesi core. Si tratta di un". Lo ha affermato, Chief Financial Officer di, presentando il Piano Strategico 2023-2025 alla comunità finanziaria. "Oltre il 90% degli investimenti totali del gruppo nel 2023-2025 è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e oltre l'80% degli investimenti è in linea con i criteri della Tassonomia dell'UE", ha aggiunto."Ilcumulato nei paesi core sarà di circa 17 miliardi di euro nell'arco di piano, che porterà anche a un aumento di circa 19 GW diin questi sei paesi", ha spiegato il CFO.Per quanto riguarda il modello di business di, circa 1,3 miliardi di euro saranno in capex e circa 1,1 miliardi di euro in apporti di capitale da parte del gruppo in JV. "Queste risorse sono funzionali ad aggiungere nuova generazione da fonti rinnovabili, nuove infrastrutture e servizi per", ha detto De Paoli.