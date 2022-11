Enel, Starace: con price cap entro l'inverno avremmo maggiore tranquillità per 2023

Enel





(Teleborsa) - I fattori esterni, come l'incertezza sul price cap e i prezzi volatili dell'energia, "hanno influenzato l'aspetto un po' conservativo del piano. Abbiamo fatto un ragionamento per cui abbiamo detto che sarebbe bello avere il price cap e la pace in Ucraina, ma non sono cose controllabili. Quindi- magari non come nel 2022 -e non avremo la stabilità di prima". Lo ha detto a Teleborsa, Amministratore Delegato e Direttore Generale di, a margine della presentazione del Piano Strategico 2023-2025 prima della fine dell'inverno,su quello che possiamo fare nella primavera ed estate del 2023", ha aggiunto.Il piano prevede introiti dae un focus sulla presenza in sei paesi chiave, con l'uscita da altri, in particolare, da Perù e Argentina."Gli obiettivi del piano sono di, che sono quelli dove rimaniamo concentrati, ovvero Italia e Spagna nel continente europeo, Brasile, Cile e Colombia in Sud America, e infine gli Stati Uniti - ha spiegato Starace - In questi mercati cerchiamo di ottenere, e il nostro impegno è fornire ai nostri clienti un'energia che sia sempre il più possibile a buon mercato, a impatto nullo sull'ambiente e soprattutto sicura, ovvero che non dipenda da fonti poco affidabili"."Per farlo le energie rinnovabili sono la scelta preferenziale e su questo è gran parte dell'investimento - ha continuato - A corollario, per raggiungere questo scopo, è, perchè se i nostri clienti elettrificano i consumi le reti elettriche diventeranno sempre più importanti e saranno che saranno vitali per l'avanzamento del benessere della società. In sostanza,all'interno, come sta avvenendo in questo momento in Italia".L'AD di Enel non si dice comunque preoccupato per l'esecuzione del piano strategico: "Le cose che abbiamo annunciato per il piano sono tutte già partite e sono dei processi che ci vedono già tranquilli di poter essere completati entro il, che è un anno sicuramente molto impegnativo perchè. Quindi è un impatto importante e sarà un anno cruciale da questo punto di vista. Però pensiamo che sia possibile perchè i processi li abbiamo fatti partire".