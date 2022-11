Enel, Starace: turbolenze continueranno, dobbiamo avere approccio conservativo

Enel

(Teleborsa) - "Dovremo affrontaree quindi dobbiamo avere un" per quanto riguarda l'indebitamento. Lo ha affermato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di, presentando il Piano Strategico 2023-2025 alla comunità finanziaria. Enel ha in programma dismissioni di circa 21 miliardi di euro in termini di contributo positivo alla riduzione dell'indebitamento netto e prevede di concentrare la propria presenza in sei Paesi chiave."Non possiamo ignorare le turbolenze sul prezzo del gas,delle banche centrali - ha spiegato - Crediamo sia giusto attuare scelte più conservative". Enel prevede di mantenere un rapporto ND/EBITDA sotto la media di settore nonostante gli interventi dei governi che pesano per 8 miliardi di euro sui dati 2022.L'AD ha spiegato che gli ultimi tre anni hanno risentito dell'effetto congiunto della pandemia da COVID-19, dei conflitti geopolitici e di eventi meteorologici estremi legati al cambiamento climatico. Ciò ha portato a "una, dai minimi del Covid ai massimi della ripresa", che è stata impattata anche da altri fattori come grandi movimenti in ambito valutario.Guardando alla trasformazione del settore, Starace ha detto che "per affrontare tre sfide, ovvero accessibilità economica, sicurezza e sostenibilità. Inoltre, ha ricordato che "un'elettrificazione sostenibile è al centro dei pacchetti politici a lungo termine delle principali economie occidentali, Stati Uniti e UE".