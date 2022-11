IATA vara programma certificazione ambientale servizi a terra

(Teleborsa) -, ha lanciato il programma IEnvA for Airports and GSPs (‘Valutazione Ambientale per gli Aeroporti e i Fornitori di Servizi a Terra’) che estende la certificazione ambientale degli aeroporti ai servizi a terra.Ne sono, quindi, interessate le società di handling. A fare da capofila è l'aeroporto di Edmonton in Canada, dove si sperimenteranno le procedure per ottimizzare i piani di gestione ambientale.Al programma hanno già aderito circa 50 compagnie aeree, 34 delle quali hanno portato a termine positivamente la procedura di certificazione e le restanti stanno completano l’iter di approvazione.Il programma IEnvA rientra nell’impegno formulato per il raggiungimento di zero emissioni di carbonio entro il 2050.