Il futuro dei pagamenti alla settima edizione del Salone ABI

(Teleborsa) - Dal 23 al 25 novembre si svolgerà la settima edizione del. A dare l’avvio alla tre giorni sarà il Presidente dell’ABI,, che domani mattina aprirà la sessione plenaria dedicata al tema de “La via europea per i pagamenti digitali”. Venerdì 25 novembre, invece, il Salone si chiuderà con le conclusioni del Governatore della Banca d’Italia,, nell’evento speciale del Fintech Milano HUB, il Centro di innovazione creato dalla Banca d’Italia per sostenere lo sviluppo digitale del mercato italiano dei pagamenti.Sono previsti oltre, tra cui: Piero Cipollone, Vice Direttore della Banca d’Italia; Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice della Banca d’Italia; Cecilia Skingsley, Responsabile dell’Innovation Hub della Banca dei Regolamenti Internazionali.Tra ial centro di questa edizione: il futuro dei pagamenti e l’evoluzione degli strumenti e dei servizi, grazie all’innovazione e alla tecnologia applicate ai pagamenti digitali, aspettando il prossimo avvento della PSD3 e le nuove prospettive aperte dall’euro digitale in un mercato in continua evoluzione. Un mercato che, dopo l’accelerazione determinata anche dalla pandemia, si confronta con le novità introdotte nello scenario europeo dalla revisione della direttiva PSD2, prevista per il primo semestre del prossimo anno, e dall’avanzamento dei lavori della Bce per la creazione di una moneta unica digitale. Sullo sfondo, quali indispensabili fattori abilitanti di interconnessione e interoperabilità dei sistemi e delle piattaforme tecnologiche del mondo bancario e finanziario, l’open banking e l’open finance. Su questi e altri temi, Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori si confronteranno nelle numerose sessioni di dibattito e approfondimento in cui si articola il Salone di quest’anno, promosso da ABI e organizzato da ABIEventi a Milano.”Quest’anno il Salone si svolgerà al, mettendo a disposizione dei partecipanti ampi spazi espositivi, con stand dove toccare con mano tutte le ultime novità in fatto di strumenti di pagamento, sempre più “smart”, innovativi e sostenibili. Attraversodi dibattito con oltre 200 relatori, il convegno approfondirà: “Il futuro dei pagamenti globali”, "Open Tech e nuovi modelli di business", "Verso una società sostenibile", "Il negozio digitale integrato", "Le evoluzioni dell’E-commerce", "Euro Digitale e digital asset", "Le sfide della sicurezza", “Future consumers: nuove generazioni".A chiusura dei lavori il Salone ospiterà l’evento speciale del: “La Banca d’Italia per l’innovazione finanziaria: Milano Hub alla seconda call for proposals”.