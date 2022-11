Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue al rialzo la borsa di Wall Street con gli investitori in, mentre sullo sfondoche ha spinto le autorità a rafforzare le restrizioni. Questa settimana per gli Stati Uniti è quella del Ringraziamento e vedrà la Borsa americana chiusa giovedì e metà giornata venerdì.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,77%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 3.979 punti. In frazionale progresso il(+0,61%); sulla stessa tendenza, l'(+1,08%).Tra i(+2,86%),(+2,59%),(+2,33%) e(+1,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, -2,50%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,18%.Tra i(+5,13%),(+3,80%),(+3,07%) e(+2,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su-8,79%.Scende, con un ribasso del 4,93%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,15%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 222K unità)15:45: PMI composito (preced. 48,2 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 50 punti; preced. 50,4 punti)15:45: PMI servizi (preced. 47,8 punti).