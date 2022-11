Poco mossa Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Walt Disney

Walgreens Boots Alliance,

Coca Cola

Merck

Intel

United Health

Apple

Salesforce,

Ross Stores

Verisk Analytics

Walgreens Boots Alliance,

American Electric Power Company,

Lucid Group,

Tesla Motors

JD.com

Seagen,

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 33.700 punti, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,39%, chiudendo a 3.950 punti.In discesa il(-1,06%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,59%.In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500.Tra i(+6,30%),(+2,11%),(+1,54%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,11%.Calo deciso per, che segna un -2,42%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,17%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,15%.Al top tra i, si posizionano(+4,38%),(+3,69%),(+2,11%) e(+2,05%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,44%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,84%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,37%.Scende, con un ribasso del 6,28%.