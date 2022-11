Racing Force porta il Driver's Eye alla Repco Supercars Championship

Racing Force Group

(Teleborsa) -, compagnia parte di, ha siglato un, per l'introduzione nella competizione dell'innovativa tecnologia, la divisione di Racing Force Group nel settore dell'elettronica.Driver's Eye è la, che può essereda competizione. Una tecnologia brevettata da Racing Force Group che ha fissato nuovi limiti, mettendo a disposizione dal gennaio 2020 la telecamera piùcompatta al mondoIlè considerato tra le migliori serie al mondo per vetture Turismo, rappresentando la principale lega motoristica nella regione dell'Australasia e, con oltre mezzo secolo di tradizione., COO di Racing Force Group ha dichiarato "siamo felici di rafforzare la nostra presenza nel campionato australiano, dove i nostri brand OMP e Bell Helmets hanno già una presenza molto significativa, avendo supportato tutti i campioni Supercars negli ultimi sei anni"., Supercars Head of Broadcast ha spiegato che "il Driver's Eye fornirà ai fans una nuova prospettiva all'interno del casco durante lo svolgimento della gara, mostrando l'abilità richiesta per guidare una vettura Supercars su alcuni fra i tracciati più impegnativi al mondo. La camera sarà posizionata all'altezza degli occhi sullo strato protettivo della fodera interna del casco, per trasmettere immagini live da dentro la visiera direttamente fino agli schermi televisivi".