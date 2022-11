Bellingardi (SACBO): "prioritario accelerare su green e digital"

(Teleborsa) - Si è svolto oggi a Roma nella sede di Unioncamere il, sul ruolo degli aeroporti nella transizione green e digital dell'intero sistema, dal titolo. Investimenti green e digital degli aeroporti per conciliare trasporto aereo e ambiente, salvaguardare la competitività del comparto e aeroporti quali fulcro del processo di transizione sostenibile. Questi sono solo alcuni dei temi trattati nel corso del convegno.All'evento sono intervenuti il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Vicepresidente dell'8ª Commissione del Senato della Repubblica, il Presidente dell'ENAC, il Presidente di Unioncamere Andrea Prete, il Capo Divisione BEI per Finanziamenti, Infrastrutture, Energia e Settore Pubblico in Italia e Malta, il Presidente di Assaeroportie il professore dell'ITSM dell'Università degli Studi di Bergamo, che ha presentato il, realizzato per Assaeroporti.A margine del convegno Teleborsa ha intervistato, la società che gestisce l'aeroporto di Milano-Bergamo, a proposito dell'impegno della società aeroportuale a proposito di green e digital."Ci stiamo chiaramente impegnando verso gli obbiettivi del green e del digital che sono prioritari, soprattutto considerando che il PNRR purtroppo non ha previsto nulla per quanto riguarda gli aeroporti, se non qualche apertura proprio su questi temi. Rimango però convinto che sul tema della digitalizzazione, nessun altro settore abbia fatto passi da gigante come invece è stato per il trasporto aereo inItalia".In merito al ruolo del nuovo Governo il direttore Bellingardi ha dichiarato che "dovrebbe riuscire a fare pianificazione su come riconvertire e sensibilizzare le compagnie aeree sul tema importante relativo alla modificazione dell’utilizzo dei carburanti, tema che fa capo alle stesse compagnie aeree, e come fare regia tra queste i gestori aeroportuali".