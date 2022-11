Borse asiatiche in ordine sparso. Tokyo chiusa per festività

Nikkei 225

(Teleborsa) - Chiusa per festività la borsa di Tokyo mentre viaggiano in ordine sparso le principali borse asiatiche con prevalenza di segni positivi. Ha terminato in rialzo la borsa di Wall Street con gli investitori in attesa dei verbali della Federal Reserve in pubblicazione stasera, mentre sullo sfondo continua a preoccupare l'aumento dei casi di Covid-19 in Cina che ha spinto le autorità a rafforzare le restrizioni. Questa settimana per gli Stati Uniti è quella del Ringraziamento e vedrà la Borsa americana chiusa domani, giovedì 24 novembre e metà giornata, venerdì.Chiuso dunque l'indice giapponesementre vendite diffuse hanno colpito l'che chiude la giornata in calo dell'1,18%.Leggermente positivo(+0,42%); sulla stessa linea, in frazionale progresso(+0,55%).Guadagni frazionali per(+0,23%); con analoga direzione, in moderato rialzo(+0,51%).Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,27%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,2%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 50,9 punti; preced. 50,7 punti)01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4,1%; preced. 4,8%)01:50: Produzione industriale, mensile (preced. -1,7%).