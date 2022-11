Brillante il listino americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiude al rialzo la borsa di Wall Street con gli investitori in attesa dei verbali della Federal Reserve in pubblicazione stasera, mentre sullo sfondo continua a preoccupare l'aumento dei casi di Covid-19 in Cina che ha spinto le autorità a rafforzare le restrizioni. Questa settimana per gli Stati Uniti è quella del Ringraziamento e vedrà la Borsa americana chiusa domani, giovedì 24 novembre e metà giornata venerdì.Tra gli indici statunitensi, ilmostra una plusvalenza dell'1,18%; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dell'1,36%.In denaro il(+1,48%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell'(+1,34%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500.del Dow Jones,(+3,04%),(+3,04%),(+2,96%) e(+2,79%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,40%.Tra i(+5,77%),(+4,71%),(+4,59%) e(+4,49%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,79%.Scende, con un ribasso del 3,87%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,79%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,75%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 222K unità)15:45: PMI composito (preced. 48,2 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 50 punti; preced. 50,4 punti)15:45: PMI servizi (preced. 47,8 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55 punti; preced. 54,7 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -10,9%).