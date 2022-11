Da assegno unico a Social Card: le misure per le famiglie in Manovra

(Teleborsa) - la prima manovra targata Meloni mette sul piatto 35 miliardi, gran parte dei quali destinati a fronteggiare il caro bollette, ma anche interventi destinati alle famiglie che, complessivamente, valgonoLa Legge di Bilancio, infatti, conferma ilrafforzandolo con un innalzamento della soglia Isee daDa ricordare che uno dei componenti del nucleo familiare su cui viene misurato l'Isee deve essere la persona a cui sono intestati uno o più contratti di fornitura energetica.Sempre per tutelare learriva anche un fondo che stanziadestinato alla realizzazione di una “Carta Risparmio Spesa” per redditi bassi fino a 15mila gestita dai comuni per l'acquisto di beni di prima necessità. Una sorta di “buoni spesa” da utilizzare presso punti vendita aderenti all'iniziativa."Per il 2023 sarà maggiorato del 50% per il primo anno - spiega il comunicato diffuso da Palazzo Chigi - e di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 3 o più figli", Per la misura sono stati stanziati 610 milioni di euro. Nell'ambito delle misure relative all'assegno unico, ha poi sottolineato la presidente del consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa, "abbiamo reso strutturale la maggiorazione per i figli disabili", una "misura che puo' sembrare scontata" e che invece era transitoria. "Credo sia fondamentale", ha aggiunto la premier, mettere in campo aiuti per "i bimbi disabili".io ho sempre pensato che molte madri non se lo potessero permettere con il 30% della retribuzione. Noi abbiamo aggiunto un mese di congedo facoltativo retribuito all'80% e utilizzabile fino al sesto anno di vita. Una sorta di salvadanaio del tempo senza ritrovarsi in condizione economiche difficili", ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa.Altra misura destinata alla famiglie è la riduzione dell'Iva dalTorna il contributo per le scuole paritarie (70 milioni). Spazio anche alla proroga per il 2