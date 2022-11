Green e digital, Sanga (SACBO): "sfida che abbiamo raccolto e che condiziona il lavoro dei prossimi anni"

(Teleborsa) - Si è svolto oggi a Roma nella sede di Unioncamere il convegno, organizzato da, sul ruolo degli aeroporti nella transizione green e digital dell'intero sistema, dal titolo "". Investimenti green e digital degli aeroporti per conciliare trasporto aereo e ambiente, salvaguardare la competitività del comparto e aeroporti quali fulcro del processo di transizione sostenibile. Questi sono solo alcuni dei temi trattati nel corso del convegno.All'evento sono intervenuti il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Vicepresidente dell'8ª Commissione del Senato della Repubblica, il Presidente dell'ENAC, il Presidente di Unioncamere, il Capo Divisione BEI per Finanziamenti, Infrastrutture, Energia e Settore Pubblico in Italia e Malta, il Presidente di Assaeroportie il professore dell'ITSM dell'Università degli Studi di Bergamo, che ha presentato il Rapporto ICCSAI "Il ruolo e il contributo degli aeroporti alla transizione green e digitale del trasporto aereo", realizzato per Assaeroporti.A margine del convegno in un'intervista a Teleborsa, la società che gestisce l'aeroporto di Milano-Bergamo, ha parlato di come la società aeroportuale abbia accettato e porti avanti la sfida green e digital."E' una sfida importante che noi abbiamo raccolto e che deve condizionare il lavoro dei prossimi anni, è naturalmente irrinunciabile e per questo dovremo fare molti investimenti in questo settore ed il futuro sarà valutato anche sulla base di questo. Sono investimenti che sono destinati a lasciare il segno sul piano economico e sociale e che collocano il sistema aeroportuale italiano in una fascia molto alta del sistema aeroporto internazionale. Penso che gli sforzi che Assaeroporti ha messo già in campo a sostegno dell'intero sistema saranno molto utili e decisivi in tal senso".In merito al ruolo che dovrà avere il nuovo Governo il presidente Sanga risponde che "mi auguro che il Governo possa sostenere fino in fondo questa sfida ma sono certo che lo farà. Abbiamo bisogno veramente di essere accompagnati anche attraverso misure specifiche, mirate, di natura non solamente economica ma anche di natura economica naturalmente perché la sfida è davvero rilevante".