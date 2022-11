Relatech finalizza l'acquisizione dell'80% di Exeo (BTO)

Relatech

(Teleborsa) -, PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha perfezionatoAl 31 dicembre 2021,(gruppo con sedi in Italia, Germania, Austria e Lussemburgo) ha registrato unconsolidato pari a circa 20 milioni euro con unper costi di natura straordinaria non ricorrente pari a circa 3,5 milioni, un utile pari a 1,02 milioni ed una posizione finanziaria netta pari a Euro 1,2 milioni.Con l’acquisizione di BTO, Relatech si propone sul mercato con un’offerta nuova battezzata, ovvero la nuova value proposition nata dall’unione delle expertise di entrambe le società. Il nuovo gruppo sarà in grado d'integrare, fra gli altri, progetti die dialla già consolidata proposta di digital transformation che caratterizza da sempre il Gruppo Relatech.L'acquisizione si traduce anche in uncon un’età media di 29 anni, con competenze trasversali sull’innovazione e sul digitale, e permetterà di, già avviato con l’acquisizione delle sedi Venticento a New York ed Hong Kong, alle quali – grazie all’ingresso di BTO – si aggiungeranno nuovi presidi europei di Germania, Austria e Lussemburgo.Relatech è stata assistita nell’operazione dallo Studio Legale Simmons & Simmons.