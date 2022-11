Seduta moderatamente positiva per il comparto del commercio in Italia (+0,49%), acquisti a mani basse su Basicnet

settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

indice EURO STOXX Retail

bassa capitalizzazione

Basicnet

Cellularline

(Teleborsa) - Senza grandi spunti rialzisti il, che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con il, che mostra un progresso moderato.Ilha aperto a 100.335,2, in aumento dello 0,49%, mentre l'mostra un vantaggio similare dello 0,47% a 496.Tra i titoli adel comparto vendite al dettaglio, bene, con un rialzo dell'1,92%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,99%.