Sostenibilità green e digital: la sfida degli aeroporti italiani

(Teleborsa) - Incentivare ed accelerare gliper assicurare una, decisivo per lo sviluppo del Paese. Aeroporti, con la loro dinamicità, quali fulcro di un processo di transizione sostenibile, capaci di amplificare l'impatto di iniziative e policy di settore, volte a perseguire concretamente gli sfidanti obiettivi definiti a livello europeo con il Green Deal.Sono alcuni dei temi trattati nel corso del convegno, organizzato da, sul ruolo degli aeroporti nella transizione green e digital dell'intero sistema, dal titolo, che si è svolto oggi 23 novembre a Roma, nella sede di Unioncamere.All'evento sono intervenuti il, il, il, il, il, ile il, che ha presentato il"Il ruolo e il contributo degli aeroporti alla transizione green e digitale del trasporto aereo", realizzato per Assaeroporti.Lo Studio ha evidenziato come i consistenti interventi in corso e pianificati dai gestori aeroportuali consentiranno die come per ogni tonnellata risparmiata sia necessario investire 649 euro. Un valore questo che certifica l'impegno e l'onerosità per gli aeroporti nel ridurre ulteriormente le emissioni ad essi attribuibili. Gliinoltre, sebbene contribuiscano solo per il 5% alle emissioni totali del settore aereo in Italia, svolgono unche operano e gravitano attorno al comparto.In relazione al livello di maturità digitale degli aeroporti, il Rapporto ha dimostrato come oggi gli, che si riscontra soprattutto nei servizi forniti al passeggero per garantire una migliore esperienza di viaggio. Su tali servizi la percentuale di aeroporti con maturità digitale oltre il livello medio è pari, infatti, al 38%. Inoltre, gli interventi pianificati e in corso incrementeranno ulteriormente il grado di digitalizzazione degli scali e l'effetto più evidente riguarderà le attività e le tecnologie per la gestione delle operazioni.Lo Studio dunque evidenzia la. Sono tuttavia. In tal senso è essenziale identificare adeguate forme di sostegno sia nel breve periodo, come l'utilizzo di eventuali risorse residue del PNRR, sia di natura strutturale, quali ad esempio il credito di imposta. Fondamentale sarà anche l'adeguamento del quadro normativo ai nuovi paradigmi di sostenibilità e mobilità che evolvono, tra cui le comunità energetiche."I gestori aeroportuali, come certifica lo Studio oggi presentato, sono già fortemente impegnati nella realizzazione di investimenti green e digital, perché convinti che la sostenibilità non sia un vincolo ma una leva per lo sviluppo e la competitività del settore" ha spiegato il. "Il sistema aeroportuale italiano, infatti, è a livello europeo tra i più impegnati in tale direzione. Dal Rapporto ICCSAI emerge che gli ulteriori progetti definiti dagli aeroporti comportano investimenti valutabili in oltre 1.100 milioni (un miliardo e cento milioni) di euro, di cui 500 immediatamente cantierabili. La nostra richiesta alle istituzioni è di misure che ci consentano di accelerare la realizzazione di questi progetti. Naturalmente continueremo a fare la nostra parte ma è evidente che è necessario un sostegno pubblico", ha concluso Borgomeo.