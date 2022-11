Tiscali, aumento capitale e bond convertibili fino a 120 milioni

Tiscali

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea un aumento di capitale fino a 60 milioni di euro e di emettere bond convertibili per lo stesso importo al fine di poter cogliere "le condizioni più favorevoli per supportare, in modo sempre più efficiente, l'implementazione del piano industriale, nonché per l'effettuazione di eventuali operazioni straordinarie e/o di rafforzamento patrimoniale in cui si renda opportuno agire con particolare sollecitudine".Il CdA ha conferito all’, i poteri per convocare l'assemblea entro il mese di gennaio 2023.Il Consiglio di Amministrazione - si legge in una nota - chiederà una delega fino a 30 mesi per ricapitalizzare fino a 60 milioni, in forma scindibile o inscindibile, anche con esclusione del diritto di opzione, nonché per emettere, nello stesso arco di tempo, obbligazioni convertibili in azioni per un ammontare massimo di 60 milioni.