TXT e-solutions sottoscrive aumento capitale ProSim-TS

TXT e-solutions

(Teleborsa) -, società quotata presso il Segmento STAR di Borsa,che la porterà a detenewre una partecipazione di minoranza del 40% del capitale sociale della società.Ilconsiste in unriservato a TXT, a fronte del quale TXT deterrà il 40% di ProSim-TS. Inoltre, l'accordo prevede laper sostenere la crescita diProSim-TS, oltre a una successivache consentiranno a TXT di ottenere la maggioranza entro l'esercizio 2023 e poi ildopo l'approvazione del bilancio 2025.ProSim-TS è riconosciuta come una realtà emergente nel mercato dell'addestramento per l'aviazione civile grazie a un elevato tasso di crescita del business che ha portato ad oltre 300 installazioni di simulatori professionali in tutto il mondo presenti su diversi dispositivi di addestramento, tutti basati sul software ProSim-TS. Per il 2022, ProSim-TS prevede un fatturato di Euro 1,5 milioni generato dalla vendita di software proprietari.