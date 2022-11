Vodafone e WWF annunciano partnership globale

Vodafone

(Teleborsa) -che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di Vodafone di, di eliminare i rifiuti elettronici e incoraggiare un'economia più circolare per i telefoni cellulari. La partnership viene lanciata con unper aiutare ad accelerare e a perfezionare laL'acquisto di uno smartphone ricondizionato consente di risparmiare circa 50 kg di CO2e (anidride carbonica equivalente) – riducendo l’impatto sul cambiamento climatico dell'87% rispetto a quello di un equivalente smartphone di nuova produzione – ed elimina la necessità di estrarre 76,9 kg di materie prime[1].Il programma ispirerà i clienti di Vodafone in Europa e in Africa a consegnare i loro vecchi dispositivi come parte di un’attività di trade-in, per una donazione a cause sociali o perché siano riciclati in modo responsabile. A partire dal 23 novembre 2022, il"Il WWF e Vodafone credono fermamente che tutti noi possiamo fare scelte più ecologiche su come utilizzare la tecnologia. La nostra partnership con WWF creerà nuove iniziative per incoraggiare i nostri clienti a intraprendere azioni che potrebbero aiutare a ridurre le loro emissioni di carbonio e ridurre la pressione sulle risorse naturali del pianeta" ha dichiarato"Ognuno di noi ha un ruolo da svolgere per aiutare a riportare in vita il nostro mondo e la tecnologia che utilizziamo ogni giorno può svolgere un ruolo importante nell'affrontare il clima e l’emergenza della natura - commenta. - Attraverso la nostra partnership con Vodafone, dimostreremo come tutti possono ridurre il proprio impatto ambientale utilizzando tecnologie e servizi digitali, utilizzando anche la tecnologia mobile per portare avanti i principali progetti di conservazione del WWF in tutto il mondo. Non vediamo l'ora di lavorare insieme sulla nostra visione condivisa per il pianeta".Ladi Vodafone con il WWF vedrà il. Questi includeranno, nonché progetti in Sud Africa, Germania e Regno Unito che utilizzano la tecnologia mobile per aiutare ad affrontare le sfide di conservazione e sostenibilità.Vodafone sfrutterà la rete globale di competenze del WWF in questioni ambientali e la sua capacità internazionale per guidare la lotta contro l'emergenza climatica.Un milione di telefoni per il pianeta funzionerà insieme alle campagne esistenti sui dispositivi, tra cui il programma di, grazie al quale il cliente che acquista alcuni modelli di smartphone presso i negozi Vodafone ha la possibilità di consegnare il suo vecchio dispositivo, che potrà avere una seconda vita attraverso la rigenerazione oppure attraverso il recupero dei materiali. Altri esempi di campagne in Europa sono One For One della Germania e il Great British Tech Appeal di Vodafone UK.Un milione di telefoni per il pianeta contribuirà ad accelerare l'approccio di Vodafone, annunciato nel febbraio 2022, per la circolarità dei dispositivi per aiutare l'industria della telefonia mobile a muoversi verso un'economia più circolare che riduca al minimo gli sprechi e riduca ulteriormente le emissioni di carbonio. Quattro gli aspetti principali dell’approccio Vodafone:– Vodafone proporrà offerte di trade-in a prezzi competitivi attraverso una nuova piattaforma digitale che renderà semplice per i clienti concordare opzioni di permuta per i loro telefoni.– Attraverso i dispositivi ricevuti tramite trade-in e altre partnership, Vodafone prevede di aumentare il numero complessivo di smartphone ricondizionati di alta qualità e a prezzi competitivi che può offrire ai clienti.– Per prolungare la vita dei dispositivi esistenti, Vodafone sta implementando una suite completa e conveniente di servizi per i clienti in Europa, tra cui assicurazione, supporto e riparazioni.– Tutti i dispositivi in eccesso ricevuti da Vodafone continueranno a essere riciclati in modo responsabile o riutilizzati per cause sociali o di beneficenza, ove possibile.