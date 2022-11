Wall Street apre moderatamente positiva

Dow Jones

(Teleborsa) -, sospinta dal dato positivi degli, anche se. La cautela si impone in vista della pubblicazione delleA New York, ilè in frazionale rialzo a 34.209 punti; sulla stessa linea l', che si attesta a 4.017 punti (+0,38%).Poco sopra la parità il(+0,36%); sulla parità l'(+0,08%).del Dow Jones,(+0,65%) e(+0,58%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,22%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,97%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,84%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,54%.(+3,66%),(+2,48%),(+2,37%) e(+2,25%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,43%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,67%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,06%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,05%.