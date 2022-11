Wall Street poco mossa guardando a Minutes Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino USA, con ilche si attesta poco sopra i valori della vigilia a 34.120 punti; sulla stessa linea l', che procede a 4.005 punti, mentre guida la classifica ilcon un +0,52%. Un gruppo di dati macro misti ha lasciato il mercato incerto, mentre si attende fra poco la pubblicazione delle Minutes della Fed.del Dow Jones,(+1,81%),(+1,40%),(+0,75%) e(+0,72%).Fra i peggiori, che cedde l'1,42%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,38%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,14%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,94%.Tra i(+5,62%),(+4,79%),(+4,15%) e(+3,22%).Le più forti vendite su, che segna un -4,96%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,08%.scende dell'1,85%.Calo deciso perche segna un -1,73%.