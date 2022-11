Acea, immatricolazioni veicoli commerciali ancora giù a ottobre

(Teleborsa) -, che scivola per il sedicesimo mese consecutivo, confermando la grave crisi in cui è caduto il comparto dopo il Covid e la guerra in Ucraina, che hanno acuito la recessione e fatto impennare i prezzi dei carburanti.Secondo i dati forniti dall'associazione europea dei produttori di auto (), le immatricolazioni di(fino a 3,5 tonnellate), hanno segnato ad ottobre uncon 102.766 immatricolazionie dela 91.319 unità. Considerando(Area Euro, Regno Unito e paesi dell'EFTA) il dato segna un calo delIl bilancio deidell'anno è negativo ed evidenzia per l'intera UE una differenza die per l'Eurozona un -21,2%. Per l'Europa Occidentale la variazione è pari a -20,8%.Ilha registrato a ottobre un deciso calo (-7,3%), in linea con la(-6,7%), mentre fanno peggio(-16,6%) e(-18,4%), che ormai è fuori dalla UE. Tiene la(-0,5%)., le immatricolazioni complessive registrano per l'intera UE un, mentre in Eurozona si registra un calo del 10,6% (da gennaio -18,2%) e in Europa occidentale (EU14 + Regno Unito + EFTA) un calo dell'11,1% su mese (variazione cumulata -17,9%).