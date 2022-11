Agnoletti (Nexi): con euro digitale ruolo intermediari rimane centrale

Nexi





(Teleborsa) - ". Nexi partecipa sia ai tavoli di lavoro come il MAG (Market Advisory Group) che alle sessioni tecniche dell'ERPB (European Retail Payments Board) ed è attivamente coinvolta nella prototipazione dell'euro digitale". Lo ha detto a Teleborsa, Head of Digital Currency & DLT di, in occasione della settima edizione dal Salone dei Pagamenti."Nexi è una delle cinque aziende selezionate per poter, e poi reso disponibile al mercato per poter lavorare in modo sistemico per poter lavorare a questa innovazione", ha aggiunto.L'euro digitale sarebbe come le banconote, ma in forma digitale, ovvero una moneta elettronica emessa dall'Eurosistema (la BCE e le banche centrali nazionali dei paesi dell'area euro) accessibile a tutti, cittadini e imprese. Un euro digitale, ma risponderebbe alla crescente preferenza di cittadini e imprese per i pagamenti digitali."Ilin quella che è la distribuzione dell'euro digitale e il supporto alle istituzioni - ha spiegato Agnoletti - Noi pensiamo che gli intermediari possano giocare ruoli ampi e diversi, possano, ovvero applicazioni per poter permettere all'utilizzatore di valorizzare questa innovazione e usare l'euro digitale. Avranno sicuramente un ruolo di abilitatori tecnologici per poter permettere i flussi di pagamento e qui è importante garantire sicurezza, efficienza e ovviamente compliance con le regole"."Un terzo ruolo atteso è quello di, come quelli legati alla transazione, ma contestualmente anche servizi che avvicinano mondi come i programmi di loyalty, l'analisi dei dati e in generale servizi che permettano un'utilizzazione e un'esperienza d'uso che permette di diffondere quanto più possibile questa innovazione sistemica", ha evidenziato.Secondo l'Head of Digital Currency & DLT di Nexi, ". Il mercato chiede automazione, flessibilità, interoperabilità, efficienza nei costi, sicurezza, in particolare in questo momento di trasformazione digitale che il settore dei pagamenti sta attraversando"."L'adozione passa dall'adozione di casi d'uso che permetta alla moneta di trovare un valore che possa stimolare il mercato ad utilizzarla - ha affermato -: dobbiamo far capire alle persone, ai merchant, agli operatori di mercato, cosa significa euro digitale e che benefici questa innovazione può portare".