ANCI, Meloni a Sindaci: "Al vostro fianco, gioco squadra per grandi risultati"

(Teleborsa) - ", non avrei mai mancato la presenza di persona" in condizioni normali ma "come sapete non siamo in una condizione di normalità:o, in cui ci sonocome lasulla quale. Lo ha detto, intervenendo in videocollegamento, all'assemblea dell'ANCI.nella relazione programmatica al Parlamento qualche settimana fa ho detto che fra le priorità del governo". L'identità italiana si fonda sui comuni, custodi delle mille specificità - ha aggiunto -. E i sindaci oggi più di ieri"Come ha detto il Presidente Mattarella, ilè un appuntamentonon può eludere, una straordinaria opportunità per modernizzare l'Italia: perché le risorse non rimangano sullaha aggiunto la Premier secondo la quale "il Governo è pronto a fare tutto il possibile per consentire ai Comuni di svolgere il ruolo al meglio. Negli ultimi anni sono stati fondamentali per le opere pubbliche,un'innovazione importante ma anche una sfida, e i Comuni hanno bisogno del sostegno dello Stato."Vogliamoma in unha detto citando presidenzialismo e autonomia. Ma: agiremo nel solco della Costituzione", ha detto. "Siamo chiari - ha aggiunto - i problemi, i rischi futuri altro non sono che la fotografia della situazione esistente: De Caro ha sottolineato come il federalismo fiscale non abbia acuito la"L'autonomia delle Regioni - ha concluso - ha come obiettivo non creare disparità ma, anche per chi è indietro promuovere unMeloni è quindi entrata nel vivo dell'azione dell'esecutivo da lei guidato:. Purtroppo noi abbiamo questa spada di Damocle del caro energia che drena la gran parte delle nostre risorse: gli interventi per calmierare le bollette per le imprese e per le famiglie ci costano circae, se non interverrà la Commissione Europea, sarà ovviamente difficile". "Senza una misura di carattere europeo" sarà difficile, ha aggiunto, "continuare a far fronte a questi costi che ovviamenteci drenano risorse su molti altri fronti"Infine, il Presidente del Consiglio ha parlato anche"Voglio mandare un abbraccio al sindaco di Leopoli e voglio dire che il governo italiano continuerà a essere fieramente schierato a sostegno della causa Ucraina "venuta nel corso di un dibattito con alcuni sindaci ucraini. Rispondendo a un messaggio di saluto del sindaco di Leopoli,che ha invitato la presidente del Consiglio a visitare la sua città anche per assaggiare "l'ottimo caffè"", Meloni ha risposto: "Affare fatto, verrò assolutamente nel mio prossimo viaggio in Ucraina. Ne ho già parlato con il presidente Zelensky. Sicuramente verrò anche a