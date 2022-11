Arriva l'erba sintetica riciclata: una collaborazione fra Fornaroli Polymers, Versalis e Italgreen

Eni

(Teleborsa) -, grazie all'unione delle forze di, società italiana che distribuisce a polimeri termoplastici e prodotti chimici,, in qualità di fornitore della materia prima, ed, società italiana leader nella produzione di erba sintetica interamente made in Italy.Il nuovoha fatto il suo debutto in un, grazie all'iniziativa promossa, alla presenza del sindacoe dell’assessore comunale allo sportIl tappeto istallatoed è stato realizzato, ovvero una miscela di polimeri e additivi prodotta a partire da rifiuti di imballaggi post-consumo e certificata secondo lo schema Plastica Seconda vita. Si tratta di "compound" che contengonoda materia prima riciclata sviluppati con tecnologie all’avanguardia.Il tappeto realizzato èrispetto ai tappeti tradizionali perché oltre a contenere materiale post consumo è, a sua volta,, presidente della Fornaroli Polymers, ha ricordato "la sensibilità verso la tutela ambientale è sempre stata una nostra pratica costante che si è articolata in numerosi settori. La collaborazione con Versalis (Eni) ha dato un nuovo impulso a tale sentimento"."La collaborazione tra aziende porta a raggiungere ottimi risultati in termini di sostenibilità e rappresenta un ulteriore step nel rendere il nostro prodotto Versalis Revive PE sempre più performante tecnicamente, con l’obiettivo di poter aumentare il contenuto di materiale riciclato nelle diverse applicazioni, oltre che a ridurre gli impatti del suo fine vita", spiega, responsabile Polietilene e Intermedi di Versalis.