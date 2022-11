Eni si rafforza in Ruanda, hub innovativo della transizione

Eni

(Teleborsa) -ha firmato oggi a Kigaliper sviluppare iniziative innovative congiunte negli ambiti dell’agricoltura, della protezione di ecosistemi forestali unici, delle tecnologie e della salute.(Agenzia Nazionale Industriale per la Ricerca e lo Sviluppo) prevede l’avvio di un progetto pilota per la produzione di varietà di sementi per colture oleaginose e l’uso di droni per l’analisi del suolo e il monitoraggio delle coltivazioni. Il progetto, che rappresenta il primo “laboratorio a cielo aperto” nel continente africano, utilizzerà le più avanzate tecniche di agricoltura di precisione con l’obiettivo di produrre in Ruanda semi di qualità che saranno impiegati nelle iniziative agri-feedstock avviate da Eni in altri Paesi africani, per coltivare materie prime sostenibili su terreni degradati e abbandonati, non in competizione con la catena alimentare., si pone come obiettivo la protezione delle foreste e la generazione di crediti di carbonio. Le parti sperimenteranno tecnologie all’avanguardia all’interno di aree con elevati livelli di biodiversità, tra le quali il Volcanoes National Park, ecosistema unico per la presenza di gorilla di montagna. Nella sperimentazione saranno utilizzati droni autonomi e sensori acustici che, tramite algoritmi di intelligenza artificiale, permetteranno di rilevare potenziali minacce, come i tagli illegali o la caccia alle specie protette, rispondendo agli allarmi con interventi mirati immediati.per il rafforzamento dei servizi di salute materno-infantili di base, con particolare attenzione alla gestione delle emergenze ostetriche, in quattro distretti del paese: Gisagara, Musanze, Nyagatare e Rulindo, con una popolazione di riferimento di circa 1.5 milioni di persone. I beneficiari previsti sono le madri e i bambini, i gruppi vulnerabili e il personale sanitario. L’iniziativa prevede la realizzazione di infrastrutture sanitarie (reparti maternità) e un programma di sviluppo delle capacità e formazione per le comunità e il personale sanitari, in linea con la missione di Eni Foundation.Infine,avrà un ruolo trasversale nel supportare le iniziative nei diversi ambiti di comune interesse: dall’agricoltura di precisione, al monitoraggio del patrimonio forestale, alla salute. Le parti lavoreranno a stretto contatto per diffondere tali tecnologie e creare sinergie con le startup del Paese.Commentando la firma,, ha detto: "A soli 7 mesi dal memorandum d’intesa con le istituzioni ruandesi,, facendo leva su un ambiente di business ideale per testare soluzioni innovative e attività agribusiness ad alto valore aggiunto"., ha detto: “per raggiungere obiettivi sostenibili. Gli accordi sono in linea con i target del Ruanda per diventare un hub dell’innovazione e siamo lieti che Eni si sia impegnata ad essere nostro partner in questo percorso”.L'onorevole, ha dichiarato:con interventi di grande impatto. Non vediamo l'ora di lavorare insieme per la realizzazione con i distretti coinvolti. Questo è senza dubbio l'inizio di una lunga collaborazione che speriamo di estendere in futuro ad altri ambiti”.Con gli accordi firmati - si legge in una nota - prendono il via le attività di Eni nel Paese, in continuità con il memorandum d’intesa firmato con il Governo ruandese l’8 aprile 2022 , capitalizzando il know-how del Rwanda nel settore tecnologico e agricolo, che impiega oltre il 60% degli occupati contribuendo al 25% del PIL. Il Ruanda è infatti diventato negli ultimi anni un hub regionale e internazionale dell’innovazione con una crescente attenzione alla transizione energetica.