Exploit dell'indice media italiano (+1,61%)

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio dell', con un guadagno di 107,2 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 6.651,7.L'intanto guadagna 3 punti dopo un incipit a quota 267.Tra i titoli adel comparto media, avanza, che guadagna bene, con una variazione del 3,15%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,24%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,87%.Tra i titoli adell'indice media, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,10%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,94%.Piccolo passo in avanti per il, che mostra un progresso dello 0,84%.