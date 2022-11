Fisco, De Lise (commercialisti): "Serve proroga comunicazione Aiuti di Stato"

(Teleborsa) -. L'affermazione ironica è di, presidente dell'UNGCEC - Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il quale ricorda che "negli ultimi giornidell’Agenzia delle Entrate risulta, rendendo lunghissimo il lavoro dei commercialisti"."Comunicare correttamente gli adempimenti è un miraggio - prosegue - ed è l’ennesima mortificazione per una categoria che chiede soltanto di essere messa nelle condizioni di poter lavorare normalmente, cosa che non sta avvenendo”.. Una proroga - osserva De Lise - che però dovrebbe derivare dall’ammissione deidell’apparato pubblico e da una presa di coscienza di chi questa situazione dovrebbe evitarla, e non dovrebbe essere attribuita alle colpe dei commercialisti".Per il numero uno dell'associazione rappresentativa dei commercialisti, prevedere laper l’invio dellee della c, sarebbe stata gestibile, però, se tutti gli strumenti messi a disposizione dei commercialisti funzionassero adeguatamente. Per non parlare delle 52 scadenze previste per il 30 novembre come indicate nel sito dell’AdE, che già rappresenterebbero un valido motivo di disappunto, frustrazione e delusione".